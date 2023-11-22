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Давыдова Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1938

Сын: Давыдов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович

Твердилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
По поим данным родился и жил в д. Рябцево Твердиловского с-совета, затем переехал в г. Бузулук
Рождение ребёнка
25.06.1942

Дочь: Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович

Твердилово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.08.1944

Дочь: Артюкова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1946

Дочь: Колесникович Галина Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1948

Дочь: Давыдова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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