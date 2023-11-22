Давыдова Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1938
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович
По поим данным родился и жил в д. Рябцево Твердиловского с-совета, затем переехал в г. Бузулук
Рождение ребёнка
25.06.1942
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1944
Дочь: Артюкова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1946
Дочь: Колесникович Галина Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1948
Дочь: Давыдова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Давыдов Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно