Семен Кононов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Конон Алексеев (Ич)
Мать: Федосья Вавилова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Ефрем Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Андрей Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Матвей Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Ефим Семенов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820