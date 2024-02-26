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Семен Кононов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Конон Алексеев (Ич)

Мать: Федосья Вавилова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ефрем Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Андрей Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Матвей Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Ефим Семенов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Никитина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1820
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