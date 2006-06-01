Кухаренко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

?.06.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

М
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1954

Дочь: Караваненко Алла Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1957

Дочь: Транченок Раиса Антоновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Селище, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.07.1960

Сын: Кухаренко Анатолий Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Сын: Кухаренко Александр Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2006
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