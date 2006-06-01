Кухаренко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти?.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1954
Дочь: Караваненко Алла Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1957
Дочь: Транченок Раиса Антоновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Селище, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.07.1960
Сын: Кухаренко Анатолий Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Сын: Кухаренко Александр Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.2006