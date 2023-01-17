Баннова (Баннова) Анисья Петровна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Баннов Иван Петрович
Отец ребёнка: Баннов Петр Иванович
Первое упоминание фамилии датируется 1834 годом в записи Ревизской сказки (VIII ревизия) о семье Ивана Петровича Баннова. Этимология фамилия неизвестна.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баннов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно