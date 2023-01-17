Баннова (Баннова) Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Баннова) Анисья Петровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Пётр

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Баннов Иван Петрович

Отец ребёнка: Баннов Петр Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Первое упоминание фамилии датируется 1834 годом в записи Ревизской сказки (VIII ревизия) о семье Ивана Петровича Баннова. Этимология фамилия неизвестна.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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