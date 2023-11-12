Стремоухова (Яшина) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2004
Сын: Стремоухов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Стремоухов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.2013
Сын: Стремоухов Мирон Сергеевич
Отец ребёнка: Стремоухов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно