Стремоухова (Яшина) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стремоухова (Яшина) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2004

Сын: Стремоухов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Стремоухов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.2013

Сын: Стремоухов Мирон Сергеевич

Отец ребёнка: Стремоухов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стремоухов Сергей Николаевич

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