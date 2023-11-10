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Столяров Тимофей Кондратьевич

Место рождения

Бабья, Семеновская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Столяров Кондрат

Мать: не указана

Бабья, Семеновская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1920

Сын: Столяров Евгений Тимофеевич

Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Столяров Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Столярова Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Столяров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Столяров Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна

Кусково, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Елена Ивановна

Смерть
1953
Москва, город федерального значения Москва
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