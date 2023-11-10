Столяров Тимофей Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Столяров Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1920
Сын: Столяров Евгений Тимофеевич
Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Столяров Анатолий Тимофеевич
Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Столярова Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Столяров Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Столяров Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Столярова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столярова Елена Ивановна
Смерть
1953
Москва, город федерального значения Москва