Белоцветова (Ветрова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоцветова (Ветрова) Ольга Николаевна

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Место рождения

г Орел

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ветров Николай Перрович

Мать: Ветрова Анфиса Федоровна

г Орел
Рождение ребёнка
23.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич

Москва
Рождение ребёнка
16.10.1958

Дочь: Шевкопляс Елена Владимировна

Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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