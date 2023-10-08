Белоцветова (Ветрова) Ольга Николаевна
Место рожденияг Орел
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Ветров Николай Перрович
Мать: Ветрова Анфиса Федоровна
г Орел
Рождение ребёнка
23.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич
Москва
Рождение ребёнка
16.10.1958
Дочь: Шевкопляс Елена Владимировна
Отец ребёнка: Белоцветов Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно