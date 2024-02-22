Левшенко Мокурова Христинья Климовна?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокурова Васеня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокурова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокуров Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.
Сын: Петр
Отец ребёнка: Левшенко Макар Андреевич
Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Запись в метрической книге с. Озерно-Кузнецово
Смерть
Неизвестно