Левшенко Мокурова Христинья Климовна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левшенко Мокурова Христинья Климовна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левшенко Макар Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокурова Васеня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокурова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокуров Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.10.1908 ст.

Сын: Петр

Отец ребёнка: Левшенко Макар Андреевич

Озёрно-Кузнецово, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Запись в метрической книге с. Озерно-Кузнецово
Смерть
Неизвестно

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