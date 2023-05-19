(Пономарева) Васса Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пономарева) Васса Кириллова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

13.08.1898

Дата смерти

16.03.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1898

Отец: Пономарев Кирилл Лаврентиев

Мать: Пономарева Авдотья Петрова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
15.08.1898
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
16.03.1903
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