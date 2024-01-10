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Аминева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Аминев Зайнулла Хабибрахманович

Отец ребёнка: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Деревня Халикеево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1906

Сын: Аминев Лутфрахман Хабибрахманович

Отец ребёнка: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Деревня Халикеево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Аминев Лутфулла Хабибрахманович

Отец ребёнка: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Деревня Халикеево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович

Смерть
Неизвестно
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