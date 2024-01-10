Аминева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Аминев Зайнулла Хабибрахманович
Отец ребёнка: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович
Деревня Халикеево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1906
Сын: Аминев Лутфрахман Хабибрахманович
Отец ребёнка: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович
Деревня Халикеево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Аминев Лутфулла Хабибрахманович
Отец ребёнка: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович
Деревня Халикеево,Карагушевская волость,Стерлитамакский уезд,Уфимская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно