Шкиря Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1985
Дочь: Шкиря Ирина Александровна
Отец ребёнка: Шкиря Александр Валентинович
Рождение ребёнка
23.09.1987
Сын: Шкиря Сергей Александрович
Отец ребёнка: Шкиря Александр Валентинович