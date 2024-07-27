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Шкиря Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкиря Александр Валентинович

Рождение ребёнка
07.03.1985

Дочь: Шкиря Ирина Александровна

Отец ребёнка: Шкиря Александр Валентинович

Рождение ребёнка
23.09.1987

Сын: Шкиря Сергей Александрович

Отец ребёнка: Шкиря Александр Валентинович

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