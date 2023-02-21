Никулин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Никулин Михаил Устинович

Мать: Никулина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
29.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Пётр Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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