Opheim (Sime) Amelia Susie
Место рожденияWinnebago
Дата рождения09.10.1897
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Opheim Donald
Отец ребёнка: Opheim Julius
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1923
Отец ребёнка: Opheim Julius
Рождение ребёнка
06.08.1935
Сын: Opheim David C.
Отец ребёнка: Opheim Julius
Смерть
1986