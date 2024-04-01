Opheim (Sime) Amelia Susie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Opheim (Sime) Amelia Susie

Место рождения

Winnebago

Дата рождения

09.10.1897

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Opheim Donald

Отец ребёнка: Opheim Julius

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1923

Сын: Opheim Wallace Stanley

Отец ребёнка: Opheim Julius

Рождение ребёнка
06.08.1935

Сын: Opheim David C.

Отец ребёнка: Opheim Julius

Смерть
1986

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