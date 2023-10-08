Атамекен (каз. Атамекен, до 2005 г. — село Кли́мовка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.

Место рождения Атамекен (каз. Атамекен, до 2005 г. — село Кли́мовка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.

Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie

close