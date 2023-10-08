Росляков Александр Петрович
Место рожденияАтамекен (каз. Атамекен, до 2005 г. — село Кли́мовка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Росляков Петр
Мать: Рослякова ?
Атамекен (каз. Атамекен, до 2005 г. — село Кли́мовка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.
Рождение ребёнка
28.03.1922
Дочь: Дорохина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Рослякова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
05.01.1930
Сын: Росляков Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1945
Погиб в плену в Великую отечественную