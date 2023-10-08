Росляков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРосляков Александр Петрович

Росляков Александр Петрович

avatar

Место рождения

Атамекен (каз. Атамекен, до 2005 г. — село Кли́мовка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Росляков Петр

Мать: Рослякова ?

Атамекен (каз. Атамекен, до 2005 г. — село Кли́мовка) — аул в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.
Рождение ребёнка
28.03.1922

Дочь: Дорохина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Рослякова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.1930

Сын: Росляков Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1945
Погиб в плену в Великую отечественную
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close