Федорова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1750
Сын: Петров Семен
Отец ребёнка: Михайлов Петр
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1838
Сын: Петров Роман
Отец ребёнка: Михайлов Петр
Рождение ребёнка
16.07.1842
Сын: Петров Борис
Отец ребёнка: Михайлов Петр
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Михайлов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Петр
Смерть
Неизвестно