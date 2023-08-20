Федорова Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1750

Сын: Петров Семен

Отец ребёнка: Михайлов Петр

Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1838

Сын: Петров Роман

Отец ребёнка: Михайлов Петр

Рождение ребёнка
16.07.1842

Сын: Петров Борис

Отец ребёнка: Михайлов Петр

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Михайлов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Петр

Смерть
Неизвестно
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