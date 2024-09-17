Егорова Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

06.03.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Герман Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Герман Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Герман Владимирович

Смерть
06.03.1994

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