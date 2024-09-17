Егорова Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти06.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Герман Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Герман Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1994