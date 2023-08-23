Сорокина (Сорокина) Пелагея Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Сорокина ?
Мать: ?
Бракосочетание
04.11.1913
4.11 с. Проломихи умершего крест Антония Памфилова Сорокина сын Иван 18л 1м бр С. Проломиха крест Спиридона Георгиева Сорокина дочь Пелагея 19л 1м браком По жениху с. Проломихи запас унтер офицер Се... Показать все