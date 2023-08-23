Сорокина (Сорокина) Пелагея Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Сорокина) Пелагея Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Сорокина ?

Мать: ?

Бракосочетание
04.11.1913

Муж: Сорокин Иван Антониевич

4.11 с. Проломихи умершего крест Антония Памфилова Сорокина сын Иван 18л 1м бр С. Проломиха крест Спиридона Георгиева Сорокина дочь Пелагея 19л 1м браком По жениху с. Проломихи запас унтер офицер Се... Показать все
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