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Захар Филиппович

Место рождения

Резинкино, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

30.08.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1871

Отец: Филипп Феодорович

Мать: не указана

Резинкино, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Аграфена Захаровна

Мать ребёнка: Первая Жена

Рождение ребёнка
1899

Сын: Никита Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Никифор Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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