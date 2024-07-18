Захар Филиппович
Место рождения
Дата рождения30.08.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1871
Отец: Филипп Феодорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василина Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Аграфена Захаровна
Мать ребёнка: Первая Жена
Рождение ребёнка
1899
Сын: Никита Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Никифор Захарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно