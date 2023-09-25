Barons Žanis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Barons Žanis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1908

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908

Отец: Barons Jānis

Мать: Barons ?

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