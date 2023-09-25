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Barons Žanis
Barons Žanis
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1908
Пол
Мужской
Отец
Barons Jānis
1880 г.р.
Мать
Barons ?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1908
Отец:
Barons Jānis
Мать:
Barons ?
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