Трубчик Семен Константинович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Трубчик Константин Аверкович
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Трубчик 1-я жена Семена Константиновича
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Трубчик Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Трубчик 1-я жена Семена Константиновича
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Трубчик Мария Семеновна
Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Трубчик Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Трубчик Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958