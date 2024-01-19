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Трубчик Семен Константинович

Место рождения

Калиновка, Любанский район, Минская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Трубчик Константин Аверкович

Мать: Федосья

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Трубчик Михаил Семенович

Мать ребёнка: Трубчик 1-я жена Семена Константиновича

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Трубчик Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Трубчик 1-я жена Семена Константиновича

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Трубчик Мария Семеновна

Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Трубчик Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Трубчик Леонид Семенович

Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Трубчик Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Трубчик Степанида Андреевна

Калиновка, Любанский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубчик Степанида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубчик 1-я жена Семена Константиновича

Смерть
1958
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