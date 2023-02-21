Белая - Урумян Рузанна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1977
Отец: Георгий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белый Валерий Борисович
Рождение ребёнка
19.09.2000
Отец ребёнка: Белый Валерий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно