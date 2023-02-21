Белая - Урумян Рузанна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелая - Урумян Рузанна Сергеевна

Белая - Урумян Рузанна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1969 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1977

Отец: Георгий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белый Валерий Борисович

Рождение ребёнка
19.09.2000

Сын: Белый Борс Валерьевич

Отец ребёнка: Белый Валерий Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белый Валерий Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close