Вьюжанина (Смирнова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1846
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Дехтерева Акилина Никитична
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Вьюжанина Наталья Никитична
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вьюжанина Варвара Никитична
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
27.03.1884
Дочь: Вьюжанина Ирина Никитична
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
19.04.1886
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вьюжанина Мария Никитична
Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович
Смерть
Неизвестно