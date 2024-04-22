Вьюжанина (Смирнова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьюжанина (Смирнова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Марасаны, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Марасаны, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Дехтерева Акилина Никитична

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Вьюжанин Петр Никитич

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Вьюжанина Наталья Никитична

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вьюжанина Варвара Никитична

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.03.1884

Дочь: Вьюжанина Ирина Никитична

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Вьюжанин Иван Никитич

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Вьюжанин Семен Никитич

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьюжанин Василий Никитич

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вьюжанина Мария Никитична

Отец ребёнка: Вьюжанин Никита Семенович

Нижний Лып, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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