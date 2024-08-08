Одуха Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуха Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Одуха Николай (Яков) Моисеевич

Отец ребёнка: Одуха Моисей

Рождение ребёнка
29.04.1909

Дочь: Синицына Елизавета Моисеевна

Отец ребёнка: Одуха Моисей

С.Ивановка Славутского района Хмельницкой области (Волынская губерния Заславский уезд Жуковская волость - с. Янушевка)
Смерть
Неизвестно

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