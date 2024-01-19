Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

14.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1983

Дочь: Овсянникова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Леонидович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
30.06.1986

Сын: Кудрявцев Антон Викторович

Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Леонидович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Виктор Леонидович

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