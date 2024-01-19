Кудрявцева (Некрасова) Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1983
Дочь: Овсянникова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
30.06.1986
Сын: Кудрявцев Антон Викторович
Отец ребёнка: Кудрявцев Виктор Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно