Рукобратский Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рукобратский Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Рукобратская Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Рукобратская Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно