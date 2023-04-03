Рукобратский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукобратский Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Рукобратский Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Рукобратская Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Рукобратская Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукобратская Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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