Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён

Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Капустина Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Забайкальское областное правление: Ревизские сказки крестьян Урлукской волости Верхнеудинского уезда Иркутской губернии 1834 года (VIII) Дата: 1834-03-19 Страница: лл.388об-392 №16 (Хилкотой, Капустин... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close