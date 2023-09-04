Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Капустина Анна Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Забайкальское областное правление: Ревизские сказки крестьян Урлукской волости Верхнеудинского уезда Иркутской губернии 1834 года (VIII) Дата: 1834-03-19 Страница: лл.388об-392 №16 (Хилкотой, Капустин... Показать все
Смерть
Неизвестно