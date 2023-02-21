Кочкуркина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1979
Рождение ребёнка
26.01.2000
Дочь: Кочкуркина Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.03.2002
Дочь: Кочкуркина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.04.2003
Дочь: Кочкуркина Алëна Николаевна
Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.08.2004
Сын: Кочкуркин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно