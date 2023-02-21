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Кочкуркина Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1979

Отец: Забродин Александр Юрьевич

Мать: Сомусева Таисья Фëдоровна

Рождение ребёнка
26.01.2000

Дочь: Кочкуркина Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.03.2002

Дочь: Кочкуркина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.04.2003

Дочь: Кочкуркина Алëна Николаевна

Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.08.2004

Сын: Кочкуркин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кочкуркин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкуркин Николай Иванович

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