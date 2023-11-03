Морожников Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морожников Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1775
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1778
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1786
Дочь: Агафья Ильина
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно