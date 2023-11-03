Морожников Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морожников Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морожников Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1775

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1778

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1786

Дочь: Агафья Ильина

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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