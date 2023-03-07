Гмызина Марья Микифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гмызин Михаил Лукин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710