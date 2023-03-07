Гмызина Марья Микифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызина Марья Микифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гмызин Михаил Лукин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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