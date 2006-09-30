Гуляев Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1982

Дата смерти

30.09.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.2000

Дочь: Гуляева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Фердинандова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
05.06.2000

Дочь: Гуляева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фердинандова Анна Анатольевна

Смерть
30.09.2006
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