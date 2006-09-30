Гуляев Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1982
Дата смерти30.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.2000
Дочь: Гуляева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Фердинандова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
05.06.2000
Дочь: Гуляева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.2006