Бударина (Попова) Анна (Алла) Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1915
Дата смерти01.12.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915
Отец: Попов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1937
Дочь: Мазурина Зоя Тихоновна
Отец ребёнка: Бударин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
15.06.1939
Сын: Бударин Геннадий Тихонович
Отец ребёнка: Бударин Тихон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1994
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край