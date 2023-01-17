Бударина (Попова) Анна (Алла) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бударина (Попова) Анна (Алла) Андреевна

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Место рождения

Лебедин, Сумська область

Дата рождения

13.01.1915

Дата смерти

01.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915

Отец: Попов Андрей

Мать: не указана

Лебедин, Сумська область
Рождение ребёнка
09.09.1937

Дочь: Мазурина Зоя Тихоновна

Отец ребёнка: Бударин Тихон Михайлович

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
15.06.1939

Сын: Бударин Геннадий Тихонович

Отец ребёнка: Бударин Тихон Михайлович

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Тихон Михайлович

Смерть
01.12.1994
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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