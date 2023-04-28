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Янкин Ефим Яковлевич

Место рождения

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Янкин Яков

Мать: Янкина Татьяна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Янкин Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Янкина Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Янкин Ефим Ефимович

Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Янкина Акулина Ефимовна

Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Янкина Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Янкина Акулина Ефимовна

Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Янкина Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янкина Евгения Степановна

Смерть
Неизвестно
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