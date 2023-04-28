Янкин Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Янкин Яков
Мать: Янкина Татьяна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Янкина Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Янкин Ефим Ефимович
Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Янкина Акулина Ефимовна
Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Янкина Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Янкина Акулина Ефимовна
Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Янкина Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Янкина Евгения Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно