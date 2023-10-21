Тебенькова Надежда Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тебенькова Надежда Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Тебеньков Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1892

Сын: Тебеньков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тебеньков Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович

Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тебеньков Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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