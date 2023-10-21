Тебенькова Надежда Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1891
Сын: Тебеньков Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1892
Сын: Тебеньков Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тебеньков Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Тебеньков Николай Павлович
Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно