Отроков Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отроков Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1970

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1970

Отец: Отроков Виктор Васильевич

Мать: Чиркова Сталина Яковлевна

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