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Морозов Трофим Игнатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Морозов Игнат Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Морозова Дарья Трофимова

Мать ребёнка: Марья Гаврилова

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Морозов Тимофей Трофимов

Мать ребёнка: Марья Гаврилова

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Морозова Крестина Трофимова

Мать ребёнка: Марья Гаврилова

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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