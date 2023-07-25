Морозов Трофим Игнатов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Морозов Игнат Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Морозова Дарья Трофимова
Мать ребёнка: Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Марья Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Морозова Крестина Трофимова
Мать ребёнка: Марья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Гаврилова
Смерть
Неизвестно