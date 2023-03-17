Янин Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янин Сергей Николаевич

Мать: Янина Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янина Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Янина Анастасия Игоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янина Любовь Максимовна

Мать ребёнка: Янина Анастасия Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Анастасия Игоревна

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