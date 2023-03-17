Янин Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янин Сергей Николаевич
Мать: Янина Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янина Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Янина Анастасия Игоревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янина Любовь Максимовна
Мать ребёнка: Янина Анастасия Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Анастасия Игоревна