Бражкин Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Степанида Филипповна
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Николичи
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Бражкин Евдоким Филиппович
Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна
Смерть
Неизвестно