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Бражкин Филипп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бражкин Егор Филиппович

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бражкин Семен Филиппович

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бражкин Егор Филиппович

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Николичи
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Бражкин Евдоким Филиппович

Мать ребёнка: Бражкина Аглаида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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