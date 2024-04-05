Kulesza Marian Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulesza Marian

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tuzinek (Kulesza) Elżbieta

Мать ребёнка: Kulesza (Załoga) Jadwiga

Zambrów
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kulesza (Załoga) Jadwiga

Рождение ребёнка
18.08.1954

Дочь: Mazur (Kulesza) Jolanta

Мать ребёнка: Kulesza (Załoga) Jadwiga

Jelenia Góra
Смерть
Неизвестно

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