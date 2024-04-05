Kulesza Marian
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tuzinek (Kulesza) Elżbieta
Мать ребёнка: Kulesza (Załoga) Jadwiga
Zambrów
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kulesza (Załoga) Jadwiga
Рождение ребёнка
18.08.1954
Дочь: Mazur (Kulesza) Jolanta
Мать ребёнка: Kulesza (Załoga) Jadwiga
Jelenia Góra
Смерть
Неизвестно