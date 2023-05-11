Грищук (Бравко) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1895
Рождение ребёнка
24.08.1896
Сын: Грищук Калинник Авксентьевич
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Грищук Василий Авксентьевич
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агрипина (Арина) Аксеновна
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
21.09.1903
Сын: Грищук Сергей Авксентьевич
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
31.07.1905
Дочь: Мария Авксентьевна
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Грищук Алексей Авксентьевич
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Грищук Николай Авксентьевич
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
05.01.1914
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Рождение ребёнка
30.09.1917
Сын: Грищук Михаил Авксентьевич
Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович
Смерть
Неизвестно