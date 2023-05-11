Грищук (Бравко) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищук (Бравко) Ксения Васильевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1895

Муж: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Рождение ребёнка
24.08.1896

Сын: Грищук Калинник Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Грищук Василий Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агрипина (Арина) Аксеновна

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1903

Сын: Грищук Сергей Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.07.1905

Дочь: Мария Авксентьевна

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Грищук Алексей Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Грищук Николай Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Грищук Иван Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.09.1917

Сын: Грищук Михаил Авксентьевич

Отец ребёнка: Грищук Авксентий (Аксен) Антонович

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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