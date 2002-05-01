(Шелест) Луиза
Место рожденияKazakhstan
Дата рождения1935
Дата смерти01.05.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Шелест Михаил
Мать: Шелест Анастасия
Kazakhstan
Рождение ребёнка
29.03.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маликов Владимир
Kazakhstan
Рождение ребёнка
19.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маликов Владимир
Казахстан
Смерть
01.05.2002
США
США