(Шелест) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шелест) Луиза

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Место рождения

Kazakhstan

Дата рождения

1935

Дата смерти

01.05.2002

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1935

Отец: Шелест Михаил

Мать: Шелест Анастасия

Kazakhstan
Рождение ребёнка
29.03.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маликов Владимир

Kazakhstan
Рождение ребёнка
19.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маликов Владимир

Казахстан
Смерть
01.05.2002
США
США
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