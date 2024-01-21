Пономарев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности