Пономарев Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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