Лукьянов Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукьянов Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: Лукьянова Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Лукьянова Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Лукьянова Февронья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно