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Лукьянов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Лукьянов Григорий Фотиевич

Мать: Лукьянова Татьяна Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукьянов Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Февронья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Лукьянова Февронья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукьянов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Лукьянова Февронья Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Февронья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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