Пучинкин Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.08.1932
Дата смерти15.04.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1932
Бракосочетание
25.12.1957
Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Дорохина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Пучинкина Валентина Наумовна
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
15.04.2008
Прокуткино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область