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Пучинкин Петр Николаевич

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Место рождения

Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

23.08.1932

Дата смерти

15.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1932

Отец: Пучинкин Николай Федорович

Мать: Пучинкина Матрена Васильевна

Николаевка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
25.12.1957

Жена: Пучинкина Валентина Наумовна

Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Дорохина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Пучинкина Валентина Наумовна

Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
15.04.2008
Прокуткино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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