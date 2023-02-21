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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1701

Дата смерти

02.01.1757

Пол

Женский

Отец

1647 г.р.

Мать

1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1701

Отец: Claasen Генрих

Мать: Adelgunde

Смерть
02.01.1757
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