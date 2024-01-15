Наливайко Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаливайко Дарья Михайловна

Наливайко Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Наливайко Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Наливайко Дмитрий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Наливайко Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Наливайко Дмитрий Леонтьевич

слобода Михайловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1838

Сын: Наливайко Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Наливайко Дмитрий Леонтьевич

слобода Михайловка Воронежской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Дмитрий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close