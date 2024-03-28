Зыков Дементий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Дементий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1667

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1667

Сын: Зыков Михаил Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
https://familio.org/persons/4daa0543-3531-4a6a-a50b-5ca4af90d4a3 https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Важенин Павел Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
родом де он города Ваги https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1691-разборная-кн https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1657-жалованье
Смерть
До 1667
Москва, город федерального значения Москва
https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1683-разборная-кн
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