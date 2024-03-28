Зыков Дементий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1667
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1667
https://familio.org/persons/4daa0543-3531-4a6a-a50b-5ca4af90d4a3 https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Важенин Павел Дементьевич
родом де он города Ваги https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1691-разборная-кн https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1657-жалованье
Смерть
До 1667
Москва, город федерального значения Москва
https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1683-разборная-кн