Сучкова (Курбатова) Лидия Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1940
Отец: Курбатов Серафим
Рождение ребёнка
20.09.1965
Сын: Сучков Александр Александрович
Отец ребёнка: Сучков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.07.1970
Сын: Сучков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сучков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сучков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Сучков Александр Дмитриевич