Сучкова (Курбатова) Лидия Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Курбатова) Лидия Серафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1940

Отец: Курбатов Серафим

Мать: Курбатова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
20.09.1965

Сын: Сучков Александр Александрович

Отец ребёнка: Сучков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.07.1970

Сын: Сучков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Сучков Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Сучков Александр Дмитриевич

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