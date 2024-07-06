Верецун Валентина (Харламова) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1964
Рождение ребёнка
03.05.1986
Дочь: Константинова (Верецун) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Верецун Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1987
Дочь: Аникеева (Верецун) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Верецун Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
04.08.1991
Отец ребёнка: Верецун Сергей Михайлович