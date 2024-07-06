Верецун Валентина (Харламова) Сергеевна 27.12.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верецун Валентина (Харламова) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1964

Отец: Харламов Сергей Семенович

Мать: Харламова (Безлепкина) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1986

Дочь: Константинова (Верецун) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Верецун Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1987

Дочь: Аникеева (Верецун) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Верецун Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.1991

Сын: Верецун Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Верецун Сергей Михайлович

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