Усольцева Марфа Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцева Марфа Клементьевна

Усольцева Марфа Клементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Усольцев Михайло Адрианович

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Андрияновна

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Усольцев Осип Адрианович

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Усольцев Симон Адрианович

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Палагея Андрияновна

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Усольцев Василий Адрианович

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Катерина Андрияновна

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аксинья Андрияновна

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Усольцев Никон Адрианович

Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Андрей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close