Усольцева Марфа Клементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Усольцев Михайло Адрианович
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Андрияновна
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Усольцев Симон Адрианович
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Палагея Андрияновна
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Усольцев Василий Адрианович
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Катерина Андрияновна
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксинья Андрияновна
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Усольцев Никон Адрианович
Отец ребёнка: Усольцев Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно