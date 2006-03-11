Ловчиков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.04.1915
Дата смерти11.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1915
Рождение ребёнка
17.04.1947
Мать ребёнка: Ловчикова Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова Клавдия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2006