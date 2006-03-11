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Ловчиков Иван Михайлович

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.04.1915

Дата смерти

11.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1915

Отец: Ловчиков Михаил Дмитриевич

Мать: Ловчикова Надежда Андреевна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.04.1947

Сын: Ловчиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Ловчикова Клавдия Дмитриевна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловчикова Клавдия Дмитриевна

Смерть
11.03.2006
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
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